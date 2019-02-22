Боксер Романов одержал 12-ю победу на профессиональном ринге

ТАСС, 22 февраля. Российский боксер Евгений Романов одержал 12-ю победу на профессиональном ринге. В 12-раундовом поединке супертяжелой весовой категории в Екатеринбурге он выиграл у канадца Диллона Кармэна нокаутом в первом раунде.

На счету 33-летнего Романова теперь 12 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения, он выступает на профессиональном ринге с июня 2016 года.

В любительском боксе Романов становился чемпионом мира и Европы среди юниоров, чемпионом России, трехкратным серебряным призером чемпионата России. На любительском ринге побеждал нокаутом нынешнего чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера.

В активе 32-летнего Кармэна 14 побед (13 нокаутом), 4 поражения.

В другом поединке, рейтинговом 10-раундовом весовой категории до 69,9 кг, россиянин Магомед Курбанов победил аргентинца Дамьяна Эсекьеля Бонельи по очкам. В активе 23-летнего Курбанова теперь 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения, он занимает третье место в рейтинге Международной боксерской федерации (IBF), седьмое - Всемирной боксерской ассоциации (WBA), 12-е - Всемирного боксерского совета (WBC). По словам Курбанова, он планирует провести следующий бой за временный пояс чемпиона мира IBF в Екатеринбурге с французом Закарией Атту. В послужном списке 40-летнего Бонельи 23 победы (20 нокаутом), 6 поражений.

В рейтинговом 10-раундовом поединке весовой категории до 61,23 кг россиянин Заур Абдуллаев выиграл у колумбийца Умберто Мартинеса нокаутом в 10-м раунде. На счету 24-летнего Абдуллаева теперь 11 побед (7 нокаутом), ни одного поражения, он занимает второе место в рейтинге WBC. 35-летний Мартинес потерпел 9-е поражение при 33 победах (25 нокаутом) и 2 ничьих.