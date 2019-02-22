Футболист "Арсенала" Ляказетт дисквалифицирован на три еврокубковых матча

ТАСС, 22 февраля. Футболист английского "Арсенала" француз Александр Ляказетт получил дисквалификацию на три матча в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Ляказетт получил наказание от дисциплинарной инстанции УЕФА за прямую красную карточку за грубую игру, полученную в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против белорусского БАТЭ (0:1).

Отмечается, что один из трех матчей дисквалификации нападающий отбыл, пропустив ответную встречу с БАТЭ (3:0), таким образом, Ляказетт пропустит два матча 1/8 финала Лиги Европы против французского "Ренна".

Ляказетт провел в составе "Арсенала" 72 матча во всех турнирах, забив 29 голов и отдав 13 результативных передач. В составе сборной Франции он провел 16 игр, в которых забил три мяча.