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Лига Европы

Футболист "Арсенала" Ляказетт дисквалифицирован на три еврокубковых матча

Один из трех матчей дисквалификации нападающий уже отбыл

ТАСС, 22 февраля. Футболист английского "Арсенала" француз Александр Ляказетт получил дисквалификацию на три матча в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Ляказетт получил наказание от дисциплинарной инстанции УЕФА за прямую красную карточку за грубую игру, полученную в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против белорусского БАТЭ (0:1).

Отмечается, что один из трех матчей дисквалификации нападающий отбыл, пропустив ответную встречу с БАТЭ (3:0), таким образом, Ляказетт пропустит два матча 1/8 финала Лиги Европы против французского "Ренна".

Ляказетт провел в составе "Арсенала" 72 матча во всех турнирах, забив 29 голов и отдав 13 результативных передач. В составе сборной Франции он провел 16 игр, в которых забил три мяча.

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