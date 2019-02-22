"Спартак" потерпел пятое поражение подряд в КХЛ, уступив "Северстали"

ТАСС, 22 февраля. Московский "Спартак" в гостях уступил череповецкой "Северстали" со счетом 0:3 в последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы на счету Богдана Якимова (6-я минута), Германа Грачева (39) и Вадима Кудако (58).

"Северсталь" завершила регулярный чемпионат на 10-м месте в Западной конференции и не попала в плей-офф, в активе команды 51 очко по итогам 62 матчей. "Спартак", который потерпел пятое поражения подряд, набрал 64 очка, клуб ранее обеспечил себе выход в плей-офф. Итоговое место команды на Западе и соперник красно-белых по первому раунду плей-офф станут известны позднее в пятницу.

Первый раунд плей-офф КХЛ стартует 25 февраля.