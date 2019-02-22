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КХЛ

Вратарь ХК "Динамо" Бочаров будет стремиться побить рекорд одноклубника Еременко

38-летний Еременко является рекордсменом "Динамо" среди вратарей по числу проведенный матчей в чемпионатах страны - 390

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Вратарь московского хоккейного клуба "Динамо" Иван Бочаров полагает, что мог бы побить рекорд своего коллеги по команде Александра Еременко. Об этом Бочаров сказал ТАСС.

38-летний Еременко ранее стал рекордсменом "Динамо" среди вратарей по числу проведенный матчей в чемпионатах страны - 390.

"Конечно, очень приятно находиться с ним в команде - это человек с большой буквы, не только на льду, но и вне его, - сказал Бочаров. - Очень рад за него. Есть новые цели, есть куда стремиться, посмотрим, может быть, и я когда-то побью его рекорд".

На данный момент 23-летний Бочаров провел в КХЛ 58 матчей.

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