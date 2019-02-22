ЦСКА вышел в плей-офф баскетбольной Евролиги после победы "Реала" над "Баварией"

ТАСС, 23 февраля. Московский баскетбольный клуб ЦСКА гарантировал себе участие в плей-офф Евролиги. Об этом стало известно по итогам матча между испанским "Реалом" и немецкой "Баварией".

"Реал" в пятницу обыграл "Баварию" со счетом 91:78. В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место, "Реал" - третье, в активе обеих команд по 18 побед, у "Баварии", идущей девятой, - 11. Таким образом, российский и испанский клубы стали недосягаемыми для немецкой команды.

ЦСКА в 15 из 16 предыдущих сезонов Евролиги играл в "Финале четырех" турнира. Армейцы являются семикратными победителями розыгрыша, ранее турнир называлась Кубком европейских чемпионов.

Встречу 24-го тура Евролиги российский клуб проведет 1 марта. ЦСКА в гостях сыграет против греческого "Олимпиакоса".