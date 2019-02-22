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Футбол в России

Комиссия РПЛ закрыла стадион тульского "Арсенала" для проведения матчей чемпионата России

Причина - плохое состояние газона

ТАСС, 23 февраля. Стадион тульского "Арсенала" закрыт для проведения матчей Российской премьер- лиги (РПЛ) из-за плохого состояния газона. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Комиссия РПЛ по допуску футбольных полей по результатам инспекции, прошедшей 21 февраля, обнаружила, что газон на стадионе "Арсенала" находится в негодном состоянии. Сообщается, что комиссия пыталась предупредить проблемы с газоном, предписывая клубу заниматься исправлением отрицательной динамики. Рекомендации РПЛ выполнены не были.

О месте проведения матча 18-го тура РПЛ "Арсенал" - ЦСКА, проведение которого было запланировано в Туле на 2 марта, будет сообщено дополнительно. "Арсенал" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея 20 очков в 17 матчах. ЦСКА идет третьим, набрав 30 очков.

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