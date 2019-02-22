Перу не сможет принять футбольный чемпионат мира среди юношеских команд в 2019 году

ТАСС, 23 февраля. Комиссия делегатов Международной федерации футбола (ФИФА) приняла решение перенести чемпионат мира по футболу среди игроков до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Мировое первенство 2019 года должен был принять Перу. Однако в ходе визитов на места проведения турнира и встреч с Федерацией футбола страны делегаты ФИФА обнаружили многочисленные проблемы в подготовке инфраструктуры и организации логистики.

"ФИФА принял решение перенести чемпионат мира, в Перу он проводится не будет. Организация выражает благодарность Федерации футбола Перу и властям страны за приложенные усилия и за готовность провести турнир в будущем. В ближайшее время ФИФА рассмотрит альтернативные варианты проведения чемпионата мира", - говорится в сообщении.

Решение провести мировое первенство среди юношеских команд в Перу было принято в марте 2018 года. Конкурирующая заявка Руанды была отклонена по причине обнаружения проблем с логистикой. Согласно календарю соревнований, турнир должен пройти в период с 5 по 27 октября 2019 года. Действующим чемпионом мира является сборная Англии.