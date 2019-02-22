"Зенит" продал Паредеса и приобрел Азмуна и Ракицкого. Итоги трансферного окна в России

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Зимнее трансферное окно в России официально закрылось в ночь с пятницы на субботу. В последний день главным переходом стала аренда в "Ростов" из петербургского "Зенита" словенского защитника Михи Мевли.

Зимнее трансферное окно в России официально открылось 23 января. При этом многие клубы стали объявлять имена своих новичков еще после завершения зимней части национального первенства. Самый крупный исходящий трансфер осуществил "Зенит", который продал аргентинского полузащитника Леандро Паредеса во французский "Пари Сен- Жермен" за €40 млн.

Средства, которые появились у "Зенита" после продажи 24-летнего полузащитника, были реализованы на покупку трех футболистов. Таким образом, петербургский клуб оформил и самые дорогие приобретения в это трансферное окно в России. Состав клуба с берегов Невы пополнили колумбийский полузащитник "Боки Хуниорс" Вилмар Барриос (€15 млн - по данным портала Transfermarkt), нападающий казанского "Рубина" иранец Сердар Азмун (€12 млн) и защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий (€10 млн). Все трое новичков сразу вошли в основной состав "Зенита", а Азмун в последнем матче Лиги Европы против "Фенербахче" (3:1) забил два гола и отдал голевую передачу, что не только помогло "Зениту" выйти в 1/8 финала турнира, но и позволило Азмуну стать лучшим игроком недели второго по значимости клубного европейского турнира.

Красно-белые "Крылья"

Чемпион России позапрошлого сезона "Спартак" практически все трансферные вопросы зимы решил до начала первого учебно-тренировочного сбора. Клуб покинул целый ряд игроков. Полузащитник Роман Еременко перешел в "Ростов", его брат Сергей отправился на правах аренды в финский СИК. Полузащитники Джано Ананидзе и Александр Тимофеев будут играть на правах аренды в самарских "Крыльях Советов". Защитник Марио Петкович, полузащитники Александр Самедов ("Крылья Советов"), Владислав Пантелеев ("Рубин") и Ивелин Попов ("Ростов") покинул команду в связи с расторжением контрактов по обоюдному согласию.

"Спартак" ограничился лишь четырьмя приобретениями, два из которых подходят, скорее, для молодежной команды. Состав красно-белых пополнил полузащитник "Ростова" и воспитанник "Спартака" Айяз Гулиев, а также бразильский защитник Айртон Лукас, перешедший из бразильского "Флуминенсе". На перспективу клуб приобрел за 37,5 миллионов рублей полузащитников Наиля Умярова и Максима Глушенкова из "Чертаново".

Расположившиеся на 13-м месте в чемпионате России "Крылья Советов", помимо приобретений из "Спартака", продлили арендное соглашение с защитником "Локомотива" Виталием Денисовым, усилились защитником "Краснодара" Романом Шишкиным, который также пришел в аренду на половину сезона, а также защитником Максимом Карповым из "Зенита-2" и полузащитником Антоном Зиньковским из "Чертаново". При этом руководство самарского клуба приняло решение расстаться с защитником Жозе Надсоном, полузащитниками Аланом Чочиевым, Йоаном Молло, Евгением Башкировым, а также с Олегом Ланиным в связи с истечением арендного соглашения.

Покинул самарский клуб и председатель совета директоров Дмитрий Шляхтин, который оставил пост в связи с большой нагрузкой и плотным графиком на других занимаемых должностях. За четыре дня до своего ухода в беседе с корреспондентом ТАСС он отметил, что клуб доволен проведенной трансферной кампанией. "Расцениваю селекционную работу как хорошую, [главный тренер команды Миодраг] Божович доволен, все игроки с ним согласовывались, ключевые позиции усилили, финансово тоже все в пределах нормы. Итоговую оценку селекции можно будет давать по окончании сезона", - подчеркнул Шляхтин.

"Локомотив", "Уфа", ЦСКА и "Анжи" обошлись без сюрпризов

Действующий чемпион России "Локомотив" после ухода генерального директора Ильи Геркуса и появления на этом посту Василия Кикнадзе в текущее зимнее трансферное окно себя особо не проявил. Все операции "Локомотива" уместились в аренду у грузинского "Рустави" полузащитника Хвичи Кварацхелии и в расставание на правах арендного соглашения с нападающим Игорем Портнягиным ("Балтика"), полузащитником Аланом Касаевым и защитником Тимофеем Маргасовым (оба в "Сочи").

Затишье в кампании "Локомотива" можно объяснить тем, что клуб потратил значительную денежную сумму в летнее трансферное окно, не выйдя при этом в весеннюю стадию еврокубков. По информации ТАСС, в настоящее время в клубе проходит так называемый аудит, а перспективы главного тренера команды Юрия Семина на сегодняшний день не совсем ясны.

Не обошлось без трансферов и руководство ЦСКА. На место получившего разрыв крестообразной связки Алана Дзагоева подобрать замену не хватило времени, зато укрепить линию обороны помог бывший клуб наставника команды Виктора Гончаренко "Уфа". В последний день трансферного окна армейцы усилились защитником башкирского клуба Игорем Дивеевым, перешедшим в стан армейцев на правах аренды до конца сезона с правом последующего выкупа. Шанс набраться опыта и получить больше игровой практики представится полузащитнику ЦСКА Тимуру Жамалетдинову, отправившемуся в аренду в польский "Лех", а также другому игроку среднее линии Астемиру Гордюшенко, арендованному клубом Футбольной национальной лиги "Тюмень".

Не стало сюрпризом и появление в стане "Уфы" нападающего словенской "Олимпии" Андреаса Вомбергара. Генеральный директор башкирской команды Шамиль Газизов практически всю зиму в беседе с журналистами анонсировал приобретение зарубежного форварда и на дедлайне трансферного окна сдержал обещание, появившись с новичком на фотографии на официальной странице в Twitter.

Махачкалинский "Анжи", испытывающий финансовые проблемы, был вынужден расстаться с целым рядом футболистов. Клуб покинули защитники Джон Чансельор ("Аль- Ахли"), Иван Новосельцев (прекращение арендного соглашения) и Гурам Тетрашвили, покинувший команду по обоюдному согласию сторон. Ушли из "Анжи" и полузащитники Константин Савичев ("Енисей"), Игорь Чайковский ("Заря"), Даниил Глебов ("Ростов"), хавбек сборной Узбекистана Джосон Хамдадов, а также вратарь Виталий Сугробов, перешедший в калининградскую "Балтику".

Точечное усиление "Краснодара" и большое обновление "Ростова"

"Краснодар" продолжает оставаться верным себе и избегает массовых обновлений, проводя точечные усиления. Во время зимнего перерыва клуб приобрел 23-летнего футболиста, полузащитника сборной Швеции Мартина Олссона, на позицию находящегося под следствием Павла Мамаева, с которым клуб намерен расторгнуть контракт через палату по разрешению споров.

Вторым приобретением стал россиянин Дмитрий Скопинцев. Полузащитник перешел из "Ростова" в стан быков за три дня до закрытия трансферного окна за €4,4 млн.

При этом руководство "Краснодара" приняло решение расстаться с целым рядом игроков. Клуб покинули футболисты, которые по мнению тренерского штаба либо исчерпали свой потенциал, либо не имеют возможности прогрессировать. Клуб, помимо Шишкина, перешедшего в аренду в "Крылья Советов", расстался с Кристианом Куэвой ("Сантос"), Николаем Комличенко ("Млада Болеслав"), Стефаном Страндбергом ("Урал", аренда), Михайло Ристичем ("Монпелье"), а также Торнике Окриашвили и Анатолием Катричем.

Команда с берегов Дона помимо защитников "Зенита" Новосельцева, Евгения Чернова и Мевли, усилилась полузащитником "Брайтона" Матиассом Норманом и хавбеком "Астаны" Бактиером Зайнутдиновым. Помимо Гулиева, "Ростов" расстался с хавбеком Артуром Юсуповым, который стал единственным трансфером для московского "Динамо", защитником Сверриром Ингасоном, перешедшим в греческий ПАОК за €4 млн, а также полузащитником Антоном Салетросом, перешедшим в АИК.

"Турецкий опыт" Кудряшова

Казанский "Рубин" вновь испытывает финансовые сложности в виде долгов по зарплате, в результате чего команду покинул перешедший в "Зенит" Азмун и вратарь Сослан Джанаев, расторгнувший соглашение по обоюдному согласию. Покинул клуб и завершивший карьеру защитник Сесар Навас, защитник Федор Кудряшов перешел на правах свободного агента в турецкий "Башакшехир", также контракт был расторгнут с испанским защитником Чико Флоресом.

"Оренбург" и грознеский "Ахмат" в зимнее трансферное окно приобрели по одному футболисту. И если "Ахмат" подписал полузащитника польской "Вислы" Дамиана Шиманьски на четыре с половиной года еще 15 января, то "Оренбург" усилился защитником "Тюмени" Савелием Козловым буквально за шесть с половиной часов до закрытия регистрационного периода.

Поклонники екатеринбургского "Урала", помимо Катрича и Страндберга из "Краснодара", могут порадоваться приобретению защитника БАТЭ и сборной Белоруссии Дениса Полякова, а болельщики тульского "Арсенала" - приобретению защитника Максима Володько, также выступавшего за БАТЭ, а также африканского защитника из Буркина-Фасо Бакари Коне, который перешел из турецкого "Анкарагюджю".

Находящийся в зоне вылета красноярский "Енисей" будут спасать экс-полузащитник норвежского "Мольде" Бабакар Сарр, арендованный у донецкого "Шахтера" Олег Данченко, нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев (аренда), полузащитник Константин Савичев, выступавший за "Анжи", а также бывший защитник "Томи" Дмитрий Тихий. Покинули команду сразу восемь футболистов, в том числе легионеры Дарко Бодул, Раде Дугалич, Марко Обрадович и Энис Гавазай.