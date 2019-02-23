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НХЛ

Клуб НХЛ "Оттава" обменял Дюшена в "Коламбус"

Частью сделки стал российский нападающий "Коламбуса" Виталий Абрамов, выступающий в фарм-клубе АХЛ "Кливленд"
Мэтт Дюшен AP Photo/Ross D. Franklin
Описание
Мэтт Дюшен
© AP Photo/Ross D. Franklin

ТАСС, 23 февраля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" обменял канадского форварда Мэтта Дюшена в "Коламбус". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службы команд.

В рамках сделки клубы обменялись двумя игроками. "Оттава" отдала Дюшена и шведского защитника Юлиуса Бергмана, а "Коламбус" расстался с российским форвардом Виталием Абрамовым и американским нападающим Джонатаном Дэвидсоном. Также "Оттава" получила право выбора в первом раунде драфта-2019 и право условного выбора в первом раунде драфта-2020.

В текущем сезоне 28-летний Дюшен провел за "Оттаву" 50 матчей, в которых набрал 58 (27 шайб + 31 результативная передача) очков. 20-летний Абрамов был выбран "Коламбусом" в третьем раунде драфта-2016 под 65-м номером. В текущем сезоне россиянин выступал за клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Кливленд", в его активе 22 (12+10) очка в 52 матчах.

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