Клуб НХЛ "Оттава" обменял Дюшена в "Коламбус"

ТАСС, 23 февраля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" обменял канадского форварда Мэтта Дюшена в "Коламбус". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службы команд.

В рамках сделки клубы обменялись двумя игроками. "Оттава" отдала Дюшена и шведского защитника Юлиуса Бергмана, а "Коламбус" расстался с российским форвардом Виталием Абрамовым и американским нападающим Джонатаном Дэвидсоном. Также "Оттава" получила право выбора в первом раунде драфта-2019 и право условного выбора в первом раунде драфта-2020.

В текущем сезоне 28-летний Дюшен провел за "Оттаву" 50 матчей, в которых набрал 58 (27 шайб + 31 результативная передача) очков. 20-летний Абрамов был выбран "Коламбусом" в третьем раунде драфта-2016 под 65-м номером. В текущем сезоне россиянин выступал за клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Кливленд", в его активе 22 (12+10) очка в 52 матчах.