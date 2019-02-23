"Коламбус" обыграл "Оттаву" в матче НХЛ. Бобровский сделал 22 сейва

ТАСС, 23 февраля. "Коламбус" одержал победу над "Оттавой" со счетом 3:0 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил все 22 броска соперников по своим воротам.

В составе "Коламбуса" шайбы забросили Джош Андерсон (15-я минута), Кэм Аткинсон (47) и Оливер Бьоркстранд (58). Бобровский отстоял свой четвертый в сезоне и 28-й в карьере матч "на ноль". Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин очков во встрече не набрал.

Лучшим игроком матча стал Андерсон (1+0). Второй звездой был признан защитник гостей Сет Джонс (0+1), третьей - Бобровский. "Коламбус" занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 71 очко в 60 матчах. "Оттава" имеет в активе 49 баллов в 61 встрече и идет 16-й.

Ранее команды совершили обмен. "Оттава" отдала защитников Мэтта Дюшена и Юлиуса Бергмана, а "Коламбус" расстался с российским форвардом Виталием Абрамовым и нападающим Джонатаном Дэвидсоном. Также "Оттава" получила право выбора в первом раунде драфта-2019 и право условного выбора в первом раунде драфта-2020.

Результаты остальных встреч игрового дня: