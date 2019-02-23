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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Представители команд начали заезд в спортивную деревню зимней Универсиады в Красноярске

Официальное открытие деревни состоится 23 февраля

КРАСНОЯРСК, 23 февраля. /ТАСС/. Представители команд- участниц Универсиады, которая пройдет в марте в Красноярске, начали заезжать в спортивную деревню. Первыми прибыли члены делегаций из России и Японии, сообщила в субботу ТАСС руководитель пресс-офиса деревни Любовь Полежаева.

Официальное открытие спортивной деревни Универсиады пройдет сегодня, 23 февраля.

"Начался заезд делегаций. Речь пока идет не о спортсменах, а о технических специалистах. Прибыли представители делегаций России и Японии. Чуть позже ожидаются Канада, Великобритания и США", - сказала Полежаева.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт- треке.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 (Москва) и 2013 годах (Казань).

Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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