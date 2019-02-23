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На этапе КМ по горнолыжному спорту в Болгарии из-за плохой погоды отменили супергигант

Соревнования отменены из-за сильного ветра и снегопада

БАНСКО /Болгария/, 23 февраля. /ТАСС/. Соревнования в супергигантском слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту, который проходит в болгарском городе Банско, отменены из-за плохой погоды.

"Из-за неблагоприятных метеорологических условий, сильного ветра и большого объема выпавшего на трассу снега, соревнования в супергигантском слаломе отмены", - говорится в официальном сообщении оргкомитета состязаний.

Причиной плохой погоды стал циклон, обрушившийся на Болгарию накануне вечером, он вызвал резкое понижение температуры воздуха, до минус 14 градусов в отдельных районах, сильный ветер, снегопады и метели. На территории всей страны объявлен желтый уровень опасности.

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