Гарт: победа саночников в двойках на этапе в Сочи очень важна в преддверии домашнего ЧМ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Золотые медали, завоеванные российскими саночниками Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым на домашнем этапе Кубка мира, очень важны для всех спортсменов команды в преддверии чемпионата мира, который пройдет в Сочи в 2020 году. Об этом сообщила журналистам президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли первое место в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира по санному спорту, который стартовал в субботу в Сочи. По сумме двух попыток россияне показали время 1 минута 39,814 секунды. Вторыми стали немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен (+0,053). Россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов показали третий результат (+0,193).

"Я испытываю очень большую радость сейчас, потому что мы сумели выиграть медали на домашней трассе, - призналась Гарт. - У нас не все получилось на Олимпиаде, которая проходила здесь в 2014 году, но сейчас эта трасса действительно стала для нас родной, и мы можем выигрывать здесь медали. В следующем году здесь пройдет чемпионат мира, и очень важно было нашим ребятам выиграть, чтобы поверить в свои силы".

"Я не расстроена, что нам в двойках не удалось завоевать все медали. Мы же гостеприимная страна", - сказала глава ФССР.

До сегодняшнего дня наивысшим результатом на сочинским этапах Кубка мира для российских саночников, выступающих в санях-двойках, было второе место, которое заняли Андрей Богданов и Андрей Медведев в феврале 2016 года.

В воскресенье мужские экипажи саней-двоек разыграют медали в спринтерской гонке.