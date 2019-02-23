Дебютант Кубка мира Кашкин считает, что стать призером в Сочи ему помогли желание и удача

СОЧИ, 23 февраля. /ТАСС/. Саночник Всеволод Кашкин, вместе с Константином Коршуновым дебютировавший в этом сезоне в Кубке мира, считает, что сумел с партнером стать третьим в соревнованиях двоек на домашнем этапе в Сочи благодаря большому желанию и удаче. Об этом Кашкин сообщил журналистам.

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли первое место в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в Сочи. По сумме двух попыток россияне показали время 1 минута 39,814 секунды. Вторыми стали немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен (+0,053). Россияне Кашкин и Коршунов показали третий результат (+0,193).

"Сегодня у нас два рекорда старта, в первом заезде первое место, по итогам обоих - в тройке призеров, это просто шикарно. Почему удалось стать призерами? Потому что очень хотели этого, да и удача нам сопутствовала. Очень интересно соревноваться с такими именитыми спортсменами", - признался Кашкин.

"Не скрою, после успешного первого заезда хотелось выиграть золото. Но тут уже были свои нюансы. Тогда мы первыми ехали, а сейчас - последними, когда лед уже подпортился", - заметил саночник.

В воскресенье мужские экипажи саней-двоек разыграют медали в спринтерской гонке.