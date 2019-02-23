Непряева завоевала бронзу в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 23 февраля. /ТАСС/. Россиянка Наталья Непряева заняла третье место в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде.

Лыжник Ретивых завоевал бронзу в спринте на чемпионате мира в Австрии

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В скиатлоне спортсмены преодолевают 7,5 км классическим стилем и 7,5 км коньковым. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, она преодолела дистанцию за 36 минут 54,5 секунды. Непряева уступила победительнице 58,7 секунды. Второе место заняла норвежка Ингвильд Эстберг (+57,6).

Россиянка Анастасия Седова заняла девятое место (+1.50,4), Анна Нечаевская - 15-е (+2.36,9), Мария Истомина - 21-е (+2.58,5).

Медаль Непряевой стала второй для сборной России на чемпионате в Зефельде. Ранее Глеб Ретивых завоевал бронзу в спринтерской гонке свободным стилем. 23-летняя Непряева является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в эстафете.

Соревнования в субботу продолжатся мужским скиатлоном и прыжками на лыжах с трамплина среди мужчин. Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 3 марта.