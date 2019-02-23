СМИ: Абдурахимов встретится с Тыбурой на турнире UFC в Санкт- Петербурге

ТАСС, 23 февраля. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шамиль Абдурахимов проведет поединок на турнире организации в Санкт-Петербурге против поляка Марчином Тыбурой. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на ESPN.

Поединок тяжелой весовой категории пройдет 20 апреля в Санкт-Петербурге.

37-летний спортсмен провел 23 боя в смешанных единоборствах, на его счету 19 побед (12 досрочно) и четыре поражения. У Тыбуры в активе 17 побед (13 досрочно) и четыре поражения. Поляк ранее становился чемпионом М-1 в тяжелой весовой категории.