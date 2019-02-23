Боксер Альварес выразил готовность провести бой с Ковалевым

ТАСС, 23 февраля. Мексиканский боксер Сауль Альварес заявил, что готов провести бой с россиянином Сергеем Ковалевым. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Boxingscene.

28-летний мексиканец назвал встречу с российским боксером сложной задачей.

"Мы не исключаем возможности провести бой в полутяжелом весе. В данный момент я думаю о других вещах, но такая возможность существует. Это огромная проблема, но мне нравится такое. Я знаю Ковалева с того времени, как мне исполнилось 20 лет, и почему бы и нет - мы могли бы провести бой, мне нравится ставить перед собой сложные задачи", - отметил Альварес.

На данный момент Альваресу предстоит поединок против чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе американца Дэниела Джейкобса, который состоится 4 мая.

Альварес является чемпионом мира в среднем весе по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его активе 51 победа (35 нокаутом), две ничьи и одно поражение.

Ковалев владеет поясом WBO в полутяжелом весе. На счету 35-летнего Ковалева 33 победы (28 нокаутом), одна ничья и три поражения.