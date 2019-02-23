Андрианова: команда Ковалевой готова к ЧМ по керлингу и может попасть в четверку лучших

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Место в четверке лучших по итогам чемпионата мира по керлингу станет хорошим результатом для команды россиянки Алины Ковалевой. Об этом ТАСС сказала член исполкома Федерации керлинга России Ольга Андрианова.

Команда Ковалевой квалифицировалась на чемпионат мира по керлингу 2019 года, обыграв команду скипа Анны Сидоровой на отборочных соревнованиях в Сочи. Команду победителей представляли Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина. У проигравшей команды в составе были Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Юлия Портунова и Юлия Гузиева.

"Ковалева уверенно победила, потому что она выиграла подряд три игры, это считается уверенной победой, - сказала Андрианова. - Тактически и технически она была лучше. Очень жаль команду Ани Сидоровой, потому что они много тренируются, много работают, но сегодня Ковалева была сильнее, и она поедет на чемпионат мира".

"На чемпионате мира от любого спортсмена нужно ждать победы, а как они выступят - трудно сказать, потому что все зависит от того, какие команды в других странах отберутся, с кем будут бороться, кто будет основным соперником. Мы считаем, что команда готова хорошо и они могут показать хороший результат. Попадание в четверку для них будет замечательным результатом", - добавила Андрианова.

Чемпионат мира пройдет в датском Силькеборге с 16 по 24 марта.