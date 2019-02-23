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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Российские лыжницы Непряева и Белорукова выступят в командном спринте на ЧМ

Соревнования пройдут в воскресенье

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 23 февраля. /ТАСС/. Лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова будут представлять Россию в командном спринте на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Об этом Непряева рассказала журналистам после скиатлона.

Командный спринт пройдет в воскресенье, 24 февраля. В субботу Непряева стала третьей в скиатлоне.

"У меня еще много сил и эмоций на следующие гонки. Хорошие выступления всегда заряжают, они дают положительные эмоции работать больше. Завтра с Юлией мы будем бороться за самые высокие позиции. За себя могу сказать, что я готова на сто процентов, думаю, что завтра все сложится хорошо, не хуже, чем сегодня", - сказала Непряева.

Чемпионат мира продлится до 3 марта.

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
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