Юрлова-Перхт завоевала серебро в спринте на чемпионате Европы по биатлону в Минске

ТАСС, 23 февраля. Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт заняла второе место в спринте на дистанции 7,5 км на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Минске.

Победительницей стала шведка Мона Брурссон, она преодолела дистанцию за 19 минут 37,4 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Юрлова-Перхт уступила победительнице 37,5 секунды, допустив один промах. Третье место заняла шведка Ханна Эберг (+45,6; 2).