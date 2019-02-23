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Юрлова-Перхт завоевала серебро в спринте на чемпионате Европы по биатлону в Минске

Победительницей стала шведка Мона Брурссон
Екатерина Юрлова-Перхт EPA-EFE/ANDREA SOLERO
Описание
Екатерина Юрлова-Перхт
© EPA-EFE/ANDREA SOLERO

ТАСС, 23 февраля. Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт заняла второе место в спринте на дистанции 7,5 км на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Минске.

Победительницей стала шведка Мона Брурссон, она преодолела дистанцию за 19 минут 37,4 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Юрлова-Перхт уступила победительнице 37,5 секунды, допустив один промах. Третье место заняла шведка Ханна Эберг (+45,6; 2).

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Россиянка Светлана Миронова заняла четвертое место (+46,1; 1), Евгения Павлова - 18-е (+1.35,0; 1), Виктория Сливко - 38-е (+2.19,9; 3), Наталья Гербулова - 45-е (+2.28,6; 4).

Медаль Юрловой-Перхт стала третьей для сборной России на чемпионате в Минске. Ранее Дмитрий Малышко занял третье место в спринте на дистанции 10 км, а в четверг Евгения Павлова и Малышко выиграли одиночную смешанную эстафету.

Чемпионат завершится 24 февраля.

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