Сборная России обыграла команду Нидерландов на Кубке легенд в Москве

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Сборная России одержала победу над командой Нидерландов со счетом 10:4 в в матче первого тура группы B Кубка легенд имени Константина Еременко по футболу, который проходит в Москве.

В составе победителей голы забили Олег Корнаухов (3-я минута), Константин Зырянов (4), Роман Павлюченко (13, 23), Егор Титов (26), Дмитрий Аленичев (27, 34), Андрей Тихонов (38), Андрей Аршавин (39), Юрий Ковтун (40). У проигравших отличились Рафаэл ван дер Варт (2, 5, 29) и Патрик Пауве (3).

Следующий матч команд России проведет со сборной звезд в субботу, начало - 16:00 мск.

Кубок легенд - традиционный международный турнир, проводящийся с 2009 года, с 2011 года он носит имя Константина Еременко. В соревнованиях принимают участие именитые футболисты прошлых лет, завершившие карьеру.

Участниками турнира являются команды России, Германии, Нидерландов, Испании, Португалии и сборная звезд. Турнир завершится 24 февраля.