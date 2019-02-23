СМИ: "Барселона" намерена купить футболиста "Атлетико" Сауля за €110 млн

ТАСС, 23 февраля. Испанский клуб "Барселона" собирается предложить за футболиста "Атлетико" Сауля €110 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Mirror.

Сообщается, что контракт 24-летнего футболиста с нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года. Также отмечается, что "Барселона" уже предпринимала попытки приобрести Сауля в 2017 году, однако он остался в "Атлетико" и продлил соглашение с клубом.

Сауль провел в составе испанской команды 235 матчей во всех турнирах, забив 31 мяч и отдав 18 голевых передач, в составе сборной Испании на счету полузащитника 15 матчей и два гола. В текущем розыгрыше чемпионата Испании "Барселона" после 24 туров располагается на первом месте, набрав 54 очка, "Атлетико" идет вторым, в активе клуба 47 очков.