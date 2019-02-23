Сборная России вышла в финал Кубка легенд по футболу

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Сборная России победила команду звезд со счетом 8:7 в матче второго тура группы B Кубка легенд имени Константина Еременко по футболу и вышла в финал турнира, который проходит в Москве.

В составе победителей отличились Константин Зырянов (5), Андрей Каряка (14), Егор Титов (15, 35), Евгений Алдонин (21), Дмитрий Аленичев (31, 32) и Андрей Аршавин (36). За команду звезд забивали Георгиос Карагунис (4), Эдмилсон (7) Кристиан Дзаккардо (11), Яри Литманен (18, 37), Андрей Воронин (20, 39).

Ранее сборная России одержала победу над командой Нидерландов со счетом 10:4. Российская команда заняла первое место в группе В и в воскресенье сыграет в финале турнира. Соперник команды по финалу определится позднее в субботу.

Кубок легенд - традиционный международный турнир, проводящийся с 2009 года, с 2011 года он носит имя Константина Еременко. В соревнованиях принимают участие именитые футболисты прошлых лет, завершившие карьеру.

Участниками турнира являются команды России, Германии, Нидерландов, Испании, Португалии и сборная звезд. Турнир завершится 24 февраля.