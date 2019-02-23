Саночница Иванова настроена в воскресенье бороться за бронзу в общем зачете Кубка мира

СОЧИ, 23 февраля. /ТАСС/. Многолетний лидер женской сборной России Татьяна Иванова не собирается сдаваться и в воскресном спринте намерена сделать все, чтобы занять итоговое третье место в общем зачете Кубка мира по санному спорту. Об этом Иванова сообщила журналистам.

Первое место на этапе Кубка мира в Сочи заняла немка Натали Гайзенбергер, по сумме двух попыток показавшая время 1 минута 40,374 секунды. Россиянка Виктория Демченко уступила победительнице 0,153 секунды. Третьей стала немка Даяна Айтбергер (+0,329). Россиянка Екатерина Батурина заняла шестое место (+0,516), Иванова - восьмое (+0,628).

"Сегодня у меня в обоих заездах мало что получилось, только старт удался, пожалуй. Трасса совсем другая, и многие ошибались. У меня тоже были две ошибки, на шестом и 11-м виражах", - заметила Иванова.

"Завтра у нас будет спринтерская гонка, и я надеюсь, что у нас там все получится. Я продолжу борьбу за третье место в общем зачете, после того, как сегодня немного приблизилась к американке Бричер", - отметила спортсменка.

Отставание Ивановой от идущей в общем зачете третьей американки Саммер Бричер, которая в субботу стала девятой, сократилось до 37 очков.