Эксперт: вызов Логинова на чемпионат Европы по биатлону стал организационным просчетом

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Биатлонист сборной России Александр Логинов не выступил на чемпионате Европы в Минске из-за организационных ошибок тренерского штаба. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Изначально тренерский штаб сборной России по биатлону планировал, что Логинов выступит на чемпионате Европы в спринтерской гонке и пасьюте.

"Во-первых, это чисто организационный просчет, совершенно очевидная вещь была, что существует квота, и свыше этой квоты никто никому не позволит заявлять спортсменов, даже если он является одним из лидеров Кубка мира нынешнего сезона, - сказал Васильев. - И зачем тогда, по-моему, Сучилова заявили на то место, на которое планировали Логинова. Очевидные организационные недоработки, промахи, так нельзя, надо же более серьезным быть и узнавать регламент, который в открытым доступе существует. В нем все понятно, сколько может участвовать спортсменов, надо хоть иногда читать этот регламент".

Чемпионат Европы завершится 24 февраля.