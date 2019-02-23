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Эксперт: вызов Логинова на чемпионат Европы по биатлону стал организационным просчетом

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что нужно заранее узнавать регламент соревнований

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Биатлонист сборной России Александр Логинов не выступил на чемпионате Европы в Минске из-за организационных ошибок тренерского штаба. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Изначально тренерский штаб сборной России по биатлону планировал, что Логинов выступит на чемпионате Европы в спринтерской гонке и пасьюте.

"Во-первых, это чисто организационный просчет, совершенно очевидная вещь была, что существует квота, и свыше этой квоты никто никому не позволит заявлять спортсменов, даже если он является одним из лидеров Кубка мира нынешнего сезона, - сказал Васильев. - И зачем тогда, по-моему, Сучилова заявили на то место, на которое планировали Логинова. Очевидные организационные недоработки, промахи, так нельзя, надо же более серьезным быть и узнавать регламент, который в открытым доступе существует. В нем все понятно, сколько может участвовать спортсменов, надо хоть иногда читать этот регламент".

Чемпионат Европы завершится 24 февраля.

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