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Футбол в Англии

"Тоттенхэм" прервал серию из четырех побед в чемпионате Англии, уступив "Бернли"

Встреча завершилась со счетом 1:2

ТАСС, 23 февраля. "Бернли" победил лондонский "Тоттенхэм" со счетом 2:1 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей голы на счету Криса Вуда (58-я минута) и Эшли Барнса (83), у проигравших отличился Гарри Кейн (65).

"Тоттенхэм", победивший до этой игры в четырех матчах чемпионата кряду, занимает третье место в таблице. В активе команды 60 очков в 27 матчах. "Бернли" набрал 30 очков и расположился на 13-й строчке.

В следующем туре "Тоттенхэм" сыграет 27 февраля в гостях с лондонским "Челси", "Бернли" днем ранее встретится на выезде с "Ньюкаслом".

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