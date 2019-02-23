Скип Ковалева: российские керлингистки будут претендовать на медали ЧМ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу со скипом Алиной Ковалевой будет претендовать на медали чемпионата мира. Об этом Ковалева заявила ТАСС.

Команда Ковалевой квалифицировалась на чемпионат мира 2019 года, обыграв команду скипа Анны Сидоровой на отборочных соревнованиях в Сочи. Команду победителей представляли Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина. У проигравшей команды в составе были Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Юлия Портунова и Юлия Гузиева.

"Мы хотим забрать медали на чемпионате мира. На чемпионате Европы нам это не удалось, но мы осознали свои ошибки. Мы поедем на мировое первенство за медалями", - сказала Ковалева.

На чемпионате Европы в 2018 году сборная России со скипом Ковалевой заняла четвертое место.

Чемпионат мира пройдет в датском Силькеборге с 16 по 24 марта.