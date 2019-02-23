Олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев презентовал свою книгу в Курске

КУРСК, 23 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев перед соревнованиями на Кубок губернатора в Курске презентовал свою книгу-автобиографию "Расставляя точки", передает корреспондент ТАСС с места события.

В книге Алябьев пишет о своем деревенском детстве на Вологодчине, о том, как ежедневно проходил на лыжах по 10 км, чтобы добраться до школы, а также о роли отца в его жизни. Отдельная глава посвящена спортивной карьере Алябьева и тем бытовым условиям, в которые попадали советские спортсмены, будучи за границей.

"Этой книги бы не было, если бы мои друзья и коллеги не подвигли меня на ее [написание]. Все-таки возраст уже солидный, скоро 70, и пора было уже что-то оставить о себе. Благодаря отцу я начал заниматься физкультурой, гантели, турники, подтягивания. В школу каждый день ходил на лыжах по пять километров в одну сторону и в другую, отсюда, видимо, и выносливость", - рассказал 67-летний Алябьев.

По словам врио губернатора Курской области Романа Старовойта, мемуары таких спортсменов, как Алябьев, имеют особую ценность для подрастающего поколения Курской области и страны в целом. "Для нас вдвойне приятно, что свою книгу вы, можно сказать, в открытое плавание выпускаете здесь, в Курске. Для нас большая честь, что такие люди, как вы, служат родине, воспитывают в нас чувство патриотизма, любви к ближнему, настоящей мужской дружбы", - сказал Старовойт, добавив, что порядка 40 книг автора будут переданы в районные библиотеки Курской области.

Алябьев - двукратный олимпийский чемпион, дважды бронзовый призер чемпионатов мира, чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Награжден орденом Трудового красного знамени. С 1990 по 1998 год работал тренером в сборной России по биатлону. Профессор, кандидат педагогических наук, член совета Союза биатлонистов России.