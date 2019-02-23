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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Немец Айзенбихлер стал двукратным чемпионом мира в прыжках на лыжах с трамплина

Россиянин Евгений Климов занял 18-е место в соревнованиях на большом трамплине
Маркус Айзенбихлер EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Маркус Айзенбихлер
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 23 февраля. /ТАСС/. Немецкий прыгун на лыжах с трамплина Маркус Айзенбихлер занял первое место в соревнованиях на большом трамплине (HS130) на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде.

27-летний спортсмен показал результат 279,4 балла. Второе место занял немец Карл Гайгер (267,3), третьим стал швейцарец Киллиан Пайер (266,1).

Россиянин Евгений Климов занял 18-е место (229,1).

Айзенбихлер стал двукратным чемпионом мира, до этого немец одержал победу на мировом первенстве в Лахти в 2017 в командных соревнованиях.

Чемпионат мира в Зефельде завершится 3 марта.

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
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