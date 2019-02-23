Тренер Демченко: саночница Батурина имеет хороший потенциал, но ей нужен психолог

СОЧИ, 23 февраля. /ТАСС/. Российская саночница Екатерина Батурина имеет очень хороший потенциал, но для того, чтобы полностью реализоваться, ей нужно прибегнуть к помощи психолога. Об этом сообщил журналистам старший тренер национальной команды Альберт Демченко.

В субботу Батурина на этапе Кубка мира в Сочи показала шестой результат с отставанием от победительницы +0,516 секунды. Первой стала немка Натали Гайзенбергер, по сумме двух попыток спортсменка показала время 1 минута 40,374 секунды. Второе место заняла россиянка Виктория Демченко, уступившая победительнице 0,153 секунды. Третьей стала немка Даяна Айтбергер (+0,329), россиянка Татьяна Иванова - восьмой (+0,628).

"У Батуриной есть хороший потенциал, но ей нужно поработать с психологом. Я много раз ей об этом уже говорил, но Катя пока еще не созрела для такого шага. Навязывать такого специалиста смысла мало, человек сам должен прийти к этому", - сказал Демченко.

"У нее присутствует какая-то боязнь выигрыша, - продолжил тренер. - Она, когда чувствует, что едет очень быстро, то сама себя потом останавливает почему-то. Хотя на тренировочных спусках и в квалификационных Кубках наций она показывает очень быстрые результаты, а на основные старты никак не может собраться. Может быть, желание выступить очень хорошо ее захлестывает, что мешает проявить себя на этапах Кубка мира".

В общем зачете Кубка мира Батурина занимает девятое место.