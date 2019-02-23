Конькобежка Качанова идет пятой после двух дистанций на ЧМ в спринтерском многоборье

ХЕРЕНВЕН /Нидерланды/, 23 февраля. /ТАСС/. Россиянка Дарья Качанова занимает пятое место по итогам двух дистанций на чемпионате мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье. Соревнования проходят в голландском Херенвене.

Чемпионат мира по спринтерскому многоборью проходит в течение двух дней, каждый день спортсмены выходят на две дистанции - 500 и 1000 метров. Победителем соревнований становится спортсмен, набравший наименьшую сумму баллов.

На первой 500-метровке Качанова заняла седьмое место, на дистанции 1000 м - третье. По итогам двух дистанций спортсменка набрала 75,470 балла. Лидирует олимпийская чемпионка 2018 года японка Нао Кодайра (74,775), второе место занимает ее соотечественница Михо Такаги (75,030), третьей идет американка Бриттани Боу (75,190).

Россиянка Ангелина Голикова заняла третье место на дистанции 500 м и 10-е - на 1000 м. По итогам двух дистанций Голикова идет шестой (75,545). Ольга Фаткулина стала шестой на первой 500-метровке, на дистанции 1000 м - 14-й. По итогам двух дистанций Фаткулина (76,230) занимает 10-е место.

Мировое первенство завершится 24 февраля.