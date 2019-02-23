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Футбол в России

Футболисты "Спартака" проиграли "Шерифу" в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 1:2

ТАСС, 23 февраля. Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 1:2 уступил тираспольскому "Шерифу" в товарищеском матче на сборе в турецком Белеке.

У молдавской команды голы на счету Владимира Ковачевича (42-я минута) и Антуна Палича (45). У красно-белых мяч на счету Софьяна Ханни (62).

В последних шести товарищеских матчах московская команда не смогла ни разу победить, на счету красно-белых четыре ничьи и два поражения.

Следующий матч "Спартак" проведет 3 марта в чемпионате России дома против "Краснодара". Столичная команда занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав в 17 матчах 28 очков, уступая лидеру чемпионата "Зениту" шесть очков. "Шериф" самый титулованный клуб в истории Молдавии, на счету команды 17 побед в чемпионате страны.

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