Эксперт: сборная Финляндии по бенди может стать открытием Универсиады в Красноярске

ТАСС, 23 февраля. Сборная Финляндии по хоккею с мячом имеет хорошие шансы преподнести сюрприз на Универсиаде в Красноярске. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Финляндии Анти Парвиайнен.

"Сборная Финляндии не фаворит турнира на предстоящей Универсиаде. При этом я не исключаю, что она может стать настоящей темной лошадкой соревнований. Это молодая сборная, которая будет играть с огнем в глазах. Что касается сборной России, то, конечно же, она фаворит, но на таких Играх может случиться что угодно", - сказал Парвиайнен.

XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдет Красноярске с 2 по 12 марта. На соревнованиях будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.