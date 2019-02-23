Сборная России в 11-й раз вышла в финал Кубка легенд по футболу

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Сборная России заняла первое место в группе В и встретится с командой Германии в финале Кубка легенд по футболу имени Константина Еременко.

В субботу в Москве на Малой спортивной арене "Лужники" прошли групповые матчи Кубка легенд - традиционного международного турнира, проводящегося с 2009 года, который с 2011 года носит имя игрока в мини-футбол Константина Еременко. В соревнованиях принимают участие именитые футболисты прошлого старше 35 лет, выступавшие за национальную сборную. Матчи проходят на поле размером 48 на 24 метра с искусственным покрытием. Команды состоят из пяти полевых игроков и вратаря, длительность встречи составляет 40 минут чистого времени.

Участниками Кубка легенд - 2019 стали команды России, Германии, Нидерландов, Испании, Португалии и сборная звезд. Игровой день начался со встречи между сборными Португалии и Германии, в которой сильнее оказались немцы (8:7). Следом играли хозяева турнира - россияне, на матч которых стянулось большинство зрителей: на игре присутствовало 2850 зрителей.

К окончанию второй игры последние болельщики стянулись на стадион и стали зрителями церемонии открытия. На арене был погашен свет, на поле вышли футболисты, а также барабанный оркестр, после чего были представлены участники турнира и была произнесена торжественная речь.

Путь к очередному финалу

Сборную России представляли в этом году легенды "Спартака" Александр Филимонов, Юрий Ковтун, Дмитрий Хлестов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев и вернувшийся на турнир Андрей Тихонов. Также в составе сборной России были Евгений Алдонин, Олег Корнаухов, Дмитрий Гончаров, Андрей Каряка, Роман Павлюченко и присоединившийся в этом году к команде Андрей Аршавин: бывший нападающий санкт-петербургского "Зенита" и английского "Арсенала" в декабре 2018 года завершил карьеру и согласился принять участие в турнире. Команду возглавил заслуженный тренер России Валерий Гладилин.

Соперниками россиян по группе В стали сборная Нидерландов и команда звезд. Несмотря на хет-трик Рафаэля ван дер Варта, голландцы уступили хозяевам соревнований со счетом 4:10. После матча новичок команды Аршавин отметил, что матч против голландцев стал для него немного особенным.

"Если вспоминать Евро-2008, то можно сказать, что матч особенный. Из знакомых лиц был ван дер Варт, с которым играли друг против друга. Он, кажется, мяч вообще не терял, три забил", - заявил Аршавин.

Следующим соперником россиян стала команда звезд, представленная такими футболистами, как Джанлука Дзамбротта, Кристиан Дзаккардо, Джибриль Сиссе, Яри Литманен, Хамит Алтынтоп, Георгиос Карагунис, Ибраим Ба, Эдмилсон и знакомые местным зрителям по выступления в Российской премьер-лиге Стипе Плетикоса ("Спартак", "Ростов") и Андрей Воронин ("Динамо", Москва).

Сборная России одержала тяжелую победу со счетом 8:7, во многом благодаря дублю за две минуты Аленичева, вернувшего команду в игру. Две победы в двух матчах позволили россиянам занять первое место в группе и выйти в финал турнира, где им предстоит встретиться с командой Германии. Финальный матч пройдет 24 февраля, начало - в 16:00 мск.

Россияне являются 10-кратными победителями Кубка легенд, ни проиграв ни одного розыгрыша турнира.