Нортуг не выходил на связь с Легковым после приглашения на лыжный фестиваль в апреле

КУРСК, 23 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг не выходил на связь с олимпийским чемпионом Сочи россиянином Александром Легковым с тех пор, как пригласил его на свой турнир, который пройдет 12-13 апреля в Норвегии. Об этом ТАСС в субботу рассказал сам российский спортсмен.

В декабре Легков рассказал ТАСС, что получил приглашение от Нортуга на участие в лыжном фестивале Janteloppet и готов выступить там.

"На данный момент я имею письмо от него, где он меня приглашает официально, и все. Пока он больше не выходил на связь. Последнее, что было, это официальное приглашение от него, и все, дальше сказали, ждите", - сказал Легков.

Турнир Janteloppet, который носит имя Нортуга, пройдет с 12 по 13 апреля. В рамках лыжного фестиваля пройдет спринт на 100-метровой дистанции и 30-километровая гонка, в которой выступят как профессионалы, так и любители.