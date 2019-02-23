Россиянин Максим Буров победил в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Белоруссии

ТАСС, 23 февраля. Российский фристайлист Максим Буров завоевал золото в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Минске.

Вторым стал белорус Антон Кушнир, третьим - россиянин Станислав Никитин. Россиянин Илья Буров занял девятое место, Павел Кротов - 15-е.

В женских соревнованиях по лыжной акробатике победу одержала китаянка Сюй Мэнтао. Второй стала ее соотечественница Сюй Сыцунь, третьей - еще одна китаянка Шао Ци.

Лучшая из россиянок Кристина Спиридонова заняла 10-е место, Любовь Никитина - 21-е, София Алексеева - 23-е.

Заключительный этап Кубка мира по лыжной акробатике пройдет 2 и 3 марта в Китае.