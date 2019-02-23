Шахматист Федосеев проиграл иранцу Табатабаи на турнире "Аэрофлот Опен"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Россиянин Владимир Федосеев белыми фигурами проиграл иранцу Амину Табатабаи в партии пятого тура шахматного фестиваля "Аэрофлот Опен". Соревнования проходят в Москве.

24-летний Федосеев является победителем "Аэрофлот Опен" 2017 года. Действующим победителем турнира является белорус Владислав Ковалев.

По итогам пяти туров лидирует Кришнан Сашикиран (Индия), в активе которого четыре очка. По три очка у 13 шахматистов, среди которых россияне Максим Чигаев, Владимир Федосеев, Даниил Дубов и Михаил Антипов.

Турнир проходит в 17-й раз, общий призовой фонд составляет €120 тыс. Победитель получит призовые в размере €18 тыс. и путевку на супертурнир в немецкий Дортмунд.

"Аэрофлот Опен" считается самым представительным открытым турниром в мире. Впервые фестиваль прошел в Москве в 2002 году. Через два года был включен в Книгу рекордов Гиннесса по количеству принявших в нем участие гроссмейстеров. Турнир завершится 27 февраля.