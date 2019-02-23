Орловский проведет следующий бой на турнире UFC 27 апреля против Сакаи

ТАСС, 23 февраля. Белорусский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Орловский свой следующий поединок проведет 27 апреля на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Форт-Лодердейле (штат Флорида, США). Об этом ТАСС сообщили в команде Орловского.

Соперником 40-летнего спортсмена станет бразилец Аугусто Сакаи.

В смешанных единоборствах Орловский провел 46 боев, одержал 27 побед (17 нокаутом) и потерпел 18 поражений. Предыдущий бой Орловский провел в декабре 2018 года против американца Уолта Харриса, в котором потерпел поражение, однако позднее допинг-проба Харриса дала положительный результат на запрещенные препараты.

27-летний Сакаи провел в смешанных единоборствах 13 боев, в которых одержал 12 побед и потерпел одно поражение.