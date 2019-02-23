Шайба Овечкина не спасла "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ с "Баффало"

ТАСС, 23 февраля. "Вашингтон" проиграл "Баффало" со счетом 2:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Одну из шайб в составе "Вашингтона" забросил российский нападающий Александр Овечкин (23-я минута). В текущем сезоне на его счету 44 гола и 27 результативных передач, он продолжает возглавлять гонку снайперов. Также у "Вашингтона" отличился Андре Бураковски (45), в составе "Баффало" шайбы забросили Джейсон Поминвилль (4), Сэм Райнхарт (13, 46, 60) и Расмус Далин (40).

В турнирной таблице Восточной конференции "Вашингтон" занимает пятое место, набрав 75 очков в 62 матчах, "Баффало" с 66 очками после 61 игры идет 10-м. В следующем матче "Вашингтон" 24 февраля примет "Рейнджерс", "Баффало" 26 февраля в гостях сыграет с "Торонто".

В параллельном матче "Рейнджерс" дома обыграли "Нью- Джерси" со счетом 5:2. Двумя передачами в составе победителей отметился российский форвард Павел Бучневич, точный пас также записал на свой счет Владислав Наместников. Российский вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 19 бросков из 21 по своим воротам.