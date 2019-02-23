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Футбол в Англии

Рой Ходжсон стал самым возрастным тренером в истории Английской премьер-лиги

Возраст наставника "Кристал Пэлас"в день матча против "Лестера" составил 71 год 198 дней

ТАСС, 23 февраля. Главный тренер лондонского клуба "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон стал самым возрастным тренером в истории футбольной Английской премьер-лиги. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.

В субботу "Кристал Пэлас" в гостях разгромил "Лестер" со счетом 4:1. Возраст Ходжсона в день игры составил 71 год 198 дней. Специалист побил рекорд бывшего тренера "Ньюкасла" Бобби Робсона (71 год 192 дня).

Ходжсон возглавляет "Кристал Пэлас" с 2017 года. Также в АПЛ он тренировал "Блэкберн", "Фулхэм", "Ливерпуль" и "Вест Бромвич". С "Фулхэмом" он доходил до финала Лиги Европы сезона-2009/10.

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