"Ростов" сыграет с "Краснодаром" в ответном матче 1/4 финала Олимп - Кубка России

ТАСС, 24 февраля. Футбольный клуб "Ростов" в воскресенье в ответном матче 1/4 финала Олимп - Кубка России примет на своем поле "Краснодар". Встреча пройдет на стадионе "Ростов-Арена" и начнется в 19:00 мск.

В первой игре 1/4 финала в Краснодаре команды сыграли вничью со счетом 2:2, встреча прошла 5 декабря. В составе "Краснодара" мячи забили нападающий Иван Игнатьев и покинувший клуб в зимнее трансферное окно защитник Кристиан Куэева. В составе "Ростова" забитыми мячами отметился перешедший позже в "Краснодар" Дмитрий Скопинцев, а также Александр Гацкан.

"Ростов" в 1/16 финала без особого труда выбила клуб Олимп - Профессиональной футбольной лиги "Сызрань-2003" со счетом 4:0. На следующей стадии желто-синие прошли "Зенит", обыграв его дома со счетом 3:1. Футболисты "Краснодара" сначала справились с финалистом прошлого розыгрыша - курским "Авангардом" (2:0), а в 1/8 финала по итогам дополнительного времени одолели самарские "Крылья Советов" (2:1).

На зимний перерыв "Ростов" ушел на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав в 17 встречах 24 очка и отставая от третьего места, которое занимает ЦСКА, на шесть очков. Во время зимней паузы подопечные Валерия Карпина приняли участие в товарищеском турнире в Катаре, где проиграли во всех матчах, кроме того, в рамках учебно-тренировочных сборов провели шесть контрольных встреч, где одержали две победы.

Статистика говорит за "Краснодар"

"Краснодар" на зимний перерыв ушел, занимая вторую строчку в турнирной таблице РПЛ с 33 очками и уступая лидирующему "Зениту" один балл. Для футболистов "Краснодара" зимний перерыв закончился раньше, чем у их предстоящего соперника. На стадии 1/16 финала Лиги Европы краснодарский клуб провел два матча против немецкого "Байера", в которых дважды сыграл вничью (0:0 дома и 1:1 в гостях) и за счет выездного гола пробились в 1/8 финала турнира.

"Краснодар" и "Ростов" провели 19 официальных очных встреч - 17 в чемпионате России и две в Кубке России. Краснодарцы отпраздновали успех девять раз, один раз выиграли ростовчане, еще девять матчей завершились вничью.

"Краснодар" никогда в своей истории не проигрывал "Ростову" на выезде, однако все предыдущие встречи проходили на стадионе "Олимп-2", а в ближайшее воскресенье краснодарской команде предстоит дебютировать на построенной к чемпионату мира "Ростов-Арене".

Без учета нынешнего розыгрыша Кубка России "Ростов" в своей истории восемь раз добирался до стадии 1/4 финала и лишь трижды не смог ее преодолеть, споткнувшись на "Зените", "Торпедо-Металлурге" и брянском "Динамо". При этом в двух случаях ростовчане сошли с дистанции, когда для определения победителя проводились два матча, как и сейчас.

Встречу рассудит судейская бригада Владимира Москалева.