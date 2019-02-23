Исторический успех. Никитина первой из россиянок выиграла Кубок мира по скелетону

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российская скелетонистка Елена Никитина заняла пятое место на заключительном этапе Кубка мира в Калгари и стала первой в итоговом зачете турнира. До этого сезона российские скелетонистки не только ни разу не побеждали в общем зачете Кубка мира, но и никогда не попадали в тройку лучших по итогам сезона.
Наилучшим результатом было итоговое четвертое место Никитиной в прошлом году. В сезонах, предшествующих прошлогоднему, спортсменка неизменно занимала места во втором десятке.
"Я еще до конца не верю в то, что мне удалось сделать это, - призналась ТАСС 26-летняя Никитина. - Последняя гонка меня немного расстроила, и только Кубок мира мне сгладил эти отрицательные эмоции, я все позабыла сразу. Тем более, что меня все здесь поздравили с этим успехом, хотя соперницы еще раньше понимали, что у меня очень много шансов стать первой в общем зачете".
"Я думаю, что очень сложный прошлый сезон помог мне стать первой по итогам Кубка мира в этом сезоне. Все те неприятности, включая пропуск Олимпиады, отразились на моем настрое и только подзадорили. Теперь для меня главное, в том же духе двигаться дальше", - подчеркнула спортсменка.
В ноябре 2017 года комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать результаты Никитиной на Олимпиаде-2014 в Сочи и пожизненно отстранить спортсменку от участия во всех Олимпиадах, однако позднее Спортивный арбитражный суд отменил наказание. Никитина и ряд других оправданных российских спортсменов были рекомендованы Олимпийским комитетом России для выступления на Играх 2018 года, однако МОК не пригласил спортсменов на соревнования.
"Победа Лены в общем зачете Кубка мира стала для меня в какой-то степени сюрпризом, - сказал ТАСС личный тренер спортсменки Евгений Алимов. - Но с другой стороны, никакого чуда не произошло, ведь мы готовились к этому сезону. Не буду скрывать, прошлогодняя ситуация с недопуском на Олимпиаду повлияла на Никитину, она психологически сделала ее сильнее. Лена стала тверже по жизни".
Впереди чемпионат мира
Через неделю в канадском Уистлере стартует чемпионат мира по бобслею и скелетону, на котором российские болельщики будут ждать от Никитиной только высоких результатов.
"Я надеюсь, что мне хватит сил хорошо подготовиться к чемпионату мира. Сейчас я несколько дней отдохну, а потом с новыми силами в бой", - сказала обладательница Кубка мира.
"У Лены хватит физических и моральных сил, чтобы подготовиться к чемпионату мира, - вторит спортсменке ее личный тренер. - Сейчас у нас будет небольшая пауза на отдых, несколько дней она будет восстанавливаться, а потом с новыми силами вступит в схватку за титул чемпионки мира. Я думаю, она готова к этой битве. Но это спорт, все может случиться, все хотят выиграть, но мы сделаем все, чтобы стать первыми".
Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан считает, что расслабляться Никитиной и ее тренерам пока рано. "Совсем скоро в Уистлере пройдет чемпионат мира, - сказал главный тренер национальной команды. - И мы надеемся, что и на главном старте сезона Никитина сумеет проявить себя и стать сильнейшей скелетонисткой мира".
Первая российская обладательница Кубка мира начнет свое выступление на мировом первенстве 3 марта, на этот день намечена командная гонка бобслеистов и скелетонистов, не входящая в программу Олимпийских игр. Личный турнир скелетонисток будет проходить два дня - 7 и 8 марта спортсменки проведут по два заезда.
Наивысшим результатом, показанным Никитиной в личных турнирах на чемпионатах мира, пока является бронзовая награда, завоеванная в 2016 году в австрийском Иглсе.