Исторический успех. Никитина первой из россиянок выиграла Кубок мира по скелетону

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российская скелетонистка Елена Никитина заняла пятое место на заключительном этапе Кубка мира в Калгари и стала первой в итоговом зачете турнира. До этого сезона российские скелетонистки не только ни разу не побеждали в общем зачете Кубка мира, но и никогда не попадали в тройку лучших по итогам сезона. Наилучшим результатом было итоговое четвертое место Никитиной в прошлом году. В сезонах, предшествующих прошлогоднему, спортсменка неизменно занимала места во втором десятке.

"Я еще до конца не верю в то, что мне удалось сделать это, - призналась ТАСС 26-летняя Никитина. - Последняя гонка меня немного расстроила, и только Кубок мира мне сгладил эти отрицательные эмоции, я все позабыла сразу. Тем более, что меня все здесь поздравили с этим успехом, хотя соперницы еще раньше понимали, что у меня очень много шансов стать первой в общем зачете". "Я думаю, что очень сложный прошлый сезон помог мне стать первой по итогам Кубка мира в этом сезоне. Все те неприятности, включая пропуск Олимпиады, отразились на моем настрое и только подзадорили. Теперь для меня главное, в том же духе двигаться дальше", - подчеркнула спортсменка. В ноябре 2017 года комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать результаты Никитиной на Олимпиаде-2014 в Сочи и пожизненно отстранить спортсменку от участия во всех Олимпиадах, однако позднее Спортивный арбитражный суд отменил наказание. Никитина и ряд других оправданных российских спортсменов были рекомендованы Олимпийским комитетом России для выступления на Играх 2018 года, однако МОК не пригласил спортсменов на соревнования. "Победа Лены в общем зачете Кубка мира стала для меня в какой-то степени сюрпризом, - сказал ТАСС личный тренер спортсменки Евгений Алимов. - Но с другой стороны, никакого чуда не произошло, ведь мы готовились к этому сезону. Не буду скрывать, прошлогодняя ситуация с недопуском на Олимпиаду повлияла на Никитину, она психологически сделала ее сильнее. Лена стала тверже по жизни". Впереди чемпионат мира Через неделю в канадском Уистлере стартует чемпионат мира по бобслею и скелетону, на котором российские болельщики будут ждать от Никитиной только высоких результатов.