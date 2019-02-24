Немцы Фридрих и Маргис стали победителями Кубка мира по бобслею в двойках

ТАСС, 24 февраля. Немцы Франческо Фридрих (пилот) и Торстен Маргис (разгоняющий) стали обладателями Кубка мира по бобслею сезона-2018/19 в соревнованиях двоек.

На заключительном этапе, который проходит в канадском Калгари, спортсмены стали первыми, показав результат 1 минута 50,84 секунды. Второе место заняли канадцы Джастин Криппс и Райан Соммер (отставание - 0,09 секунды), третье - немцы Йоханнес Лохнер и Кристофер Вебер (+0,23).

Россияне Максим Андрианов и Алексей Зайцев заняли 17-е место (+1,59).

Фридрих выиграл все восемь этапов в сезоне и набрал максимальные 1800 очков. Второе место занял латвиец Оскар Киберманис (1564), третье - немец Нико Вальтер (1232). Андрианов стал седьмым (1036).

Фридрих является олимпийским чемпионом 2018 года в двойках и четверках. Также в его активе семь золотых и две серебряные медали чемпионатов мира.