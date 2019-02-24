"Коламбус" победил "Сан-Хосе" в матче НХЛ. Бобровский оформил второй шатаут подряд

Российский форвард "Коламбуса" Артемий Панарин записал на свой счет две результативные передачи. Всего на его счету 69 очков (24 шайбы + 45 передач) в текущем сезоне. Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский оформил второй шатаут за два дня, отразив все 26 бросков по своим воротам. В нынешнем сезоне россиянин сыграл 45 матчей и одержал 26 побед при пяти играх "на ноль".

"Коламбус" занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 73 очка в 61 матче. "Сан-Хосе" идет вторым на Западе с 80 очками в 62 играх. В следующей встрече "Коламбус" 27 февраля примет "Питтсбург", "Сан-Хосе" 24 февраля в гостях сыграет с "Детройтом".

В другом матче дня "Флорида" на своем льду разгромила "Лос-Анджелес" со счетом 6:1. В составе победителей результативной передачей отметился российский форвард Евгений Дадонов. "Сент-Луис" дома в серии буллитов обыграл "Бостон" (2:1 Б), а "Каролина" в гостях оказалась сильнее "Далласа" (3:0).