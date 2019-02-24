Коллекционная карточка с изображением Майкла Джордана была продана за рекордные $350 тыс.

ТАСС, 24 февраля. Коллекционная карточка с изображением бывшего игрока клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Чикаго" и "Вашингтон" Майкла Джордана была продана за $350 тыс. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал The Score.

Цена, которая была заплачена за карточку, установила рекорд по этому показателю для баскетбольных карт.

"Были и другие памятные вещи Джордана - обувь для игр, майки с важных матчей, которые продавались по довольно высоким ценам. Но с точки зрения карт, это беспрецедентно", - сказал редактор Sports Collectors Daily Рич Мюллер.

Джордан - двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе "Чикаго" (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998).