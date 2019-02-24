Шайба и передача Задорова помогли "Колорадо" разгромить "Нэшвилл" в матче НХЛ

ТАСС, 24 февраля. "Нэшвилл" проиграл "Колорадо со счетом 0:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Натан Маккиннон (4-я и 50-я минуты), Александр Керфут (35), Габриэль Ландескуг (39) и российский защитник Никита Задоров (57).

Задоров также записал на свой счет результативную передачу. Всего на его счету 10 очков (6 шайб + 4 передачи) в текущем сезоне. Немецкий голкипер "Колорадо" Филипп Грубауэр оформил первый шатаут в сезоне, отразив все 38 бросков по своим воротам.

"Колорадо" занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 65 очков в 62 матчах. "Нэшвилл" идет четвертым с 77 очками в 64 играх.

В следующем матче "Колорадо" 26 февраля примет "Флориду", "Нэшвилл" в этот же день дома сыграет с "Эдмонтоном".