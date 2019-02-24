Английский футбольный арбитр Клаттенбург возобновит профессиональную карьеру

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Англичанин Марк Клаттенбург принял решение возобновить карьеру футбольного арбитра. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Sun.

Клаттенбург в марте начнет обслуживать матчи чемпионата Китая.

"Я взволнован перед этим вызовом, - сказал 43-летний судья. - Уровень китайского чемпионата заметно вырос за последнее время, теперь там хотят поднять уровень судейства. Я с нетерпением жду начала работы".

Клаттенбург обслуживал матчи чемпионата Англии с 2004 по 2017 год. В 2016 году он работал на финальных матчах Кубка Англии, Лиги чемпионов и чемпионата Европы.