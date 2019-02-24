Гол Малкина не спас "Питтсбург" от проигрыша "Филадельфии" в матче НХЛ на открытом воздухе

ТАСС, 24 февраля. "Филадельфия" в овертайме обыграла "Питтсбург" со счетом 4:3 в матче на открытом воздухе в рамках стадионной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча регулярного чемпионата состоялась на стадионе Lincoln Financial Field в Филадельфии (штат Пенсильвания).

В составе проигравших шайбы забросили Сидни Кросби (8-я минута), Джастин Шульц (31) и российский форвард Евгений Малкин (47). У победителей отличились Шон Кутюрье (13), Джеймс ван Римсдайк (57), Якуб Ворачек (60) и Клод Жиру (62). Малкин забросил 19-ю шайбу в текущем сезоне, всего в его активе 63 очка (19 шайб + 44 передачи).

Встречу посетили 69620 зрителей - это пятый показатель в истории НХЛ. Рекорд принадлежит матчу "Детройт" - "Торонто" (2:3 ОТ), который прошел в рамках Зимней классики 1 января 2014 года на стадионе в Энн-Арборе (штат Мичиган). Игру тогда посетил 105491 зритель.

"Питтсбург" занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 72 очка в 62 матчах. "Филадельфия" идет 11-й с 65 очками в 62 играх. В следующем матче "Питтсбург" 27 февраля в гостях сыграет с "Коламбусом", "Филадельфия" в этот же день дома примет "Баффало".

В другом матче дня "Торонто" на своем льду победил "Монреаль" со счетом 6:3, уступая по ходу встречи 0:3.

Стадионная серия - одна из трех серий НХЛ, матчи которых проходят на открытом воздухе (две другие - Зимняя классика и Классика наследия). Первая игра серии прошла в 2014 году, прошедшая встреча стала 10-й в ее рамках. "Питтсбург" в третий раз принял участие в матче серии, "Филадельфия" - во второй. В 2017 году команды сыграли друг с другом в Питтсбурге, тогда победу одержали хозяева - 4:2.