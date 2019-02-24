"Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Ванкувер" в матче НХЛ

ТАСС, 24 февраля. "Нью-Йорк Айлендерс" одержал победу над "Ванкувером" со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Кейси Сизикас (5-я минута), Райан Пулок (15), Антони Бовиллье (43) и Кэл Клаттербак (59). Лучшим хоккеистом матча был признан шведский голкипер "Айлендерс" Робин Ленер, отразивший все 36 бросков по воротам и оформивший четвертый шатаут в сезоне. Второй звездой стал Пулок, третьей - защитник "Ванкувера" Бен Хаттон.

Российский нападающий "Ванкувера" Николай Голдобин провел на льду 19 минут 58 секунд, нанес три броска, совершил силовой прием, но результативными действиями не отметился.

"Айлендерс" занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 79 очков в 61 матче. "Ванкувер" потерпел третье поражение подряд и идет 12-м на Западе с 60 очками в 62 играх. В следующей встрече "Айлендерс" 27 февраля примут "Калгари", "Ванкувер" 26 февраля в домашнем матче сыграет с "Анахаймом".

В параллельном матче "Эдмонтон" на свое площадке обыграл "Анахайм" со счетом 2:1.