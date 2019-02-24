Определен состав сборной России по санному спорту на командную гонку на этапе КМ в Сочи

СОЧИ, 24 февраля. /ТАСС/. Виктория Демченко, Семен Павличенко и экипаж двойки Александра Денисьева и Владислава Антонова вошли в состав сборной России на командную гонку, которая завершит в воскресенье этап Кубка мира в Сочи. Об этом сообщает оргкомитет турнира.

Россияне будут стартовать в командной гонке предпоследними, начало соревнований - 15:33 мск. В субботу Денисьев и Антонов выиграли золото в соревнованиях двоек, а Демченко стала серебряным призером в женских состязаниях.

В воскресенье также будут разыграны медали в мужской классической гонке и три комплекта наград в спринте (у женщин, мужчин и в санях-двойках).